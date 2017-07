Štajerski vikend športni napovednik

SOBOTA, 29. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 3. krog

ob 20.20 Maribor – Rudar

NEDELJA, 30. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 3. krog

ob 20.00 Celje – Gorica

OSTALO

*Rokomet

V četrtek, 27. julija, se je v Celju začelo evropsko rokometno prvenstvo za dekleta do 19 let. Prvenstvo bo trajalo do 6. avgusta.

Tekme Slovenije: prvi del, skupina D (dvorana Golovec):

Četrtek, 27. julija, ob 19.00: Slovenija – Črna gora 17:24

Petek, 28. julija, ob 19.00: Slovenija – Portugalska

Nedelja, 30. julija, ob 19.00: Slovenija – Danska

*Gorsko kolesarstvo

Italijanski kraj Darfo Boario Terme blizu Brescie ta teden gosti evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenski dres bo obleklo šest tekmovalcev, vsi bodo nastopili v olimpijskem krosu. Največ pa pričakujejo od članice ekipe Unior Tools Team, Tanje Žakelj, ki bo nastopila v nedeljo.