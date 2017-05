Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 26. MAJ

*Nogomet

3. slovenska liga – sever – 26. krog

ob 17.00 Šmarje pri Jelšah – Maribor B

*Rokomet

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – Liga za obstanek, 13. krog

ob 19.00 Maribor Branik – Dol TKI Hrastnik

SOBOTA, 27. MAJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 36. krog

ob 16.55 Domžale – Celje (na Ptuju)

ob 16.55 Maribor – Krško

3. slovenska liga – sever – 26. krog

ob 17.30 S. Rojko Dobrovce – Mons Claudius

ob 17.30 Videm – Šampion

ob 17.30 Rogaška – Dravinja

OSTALO

*Odbojka

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018 (skupina C v Stožicah). Za Slovenijo nastopa tudi Alen Šket iz Leviča pri Slovenski Bistrici.

Petek, 26. 5., ob 17.30 Slovenija – Portugalska

Sobota, 27. 5., ob 17.30 Slovenija – Izrael

Nedelja, 28. 5., ob 17.30 Slovenija – Belgija

*Na svetovno prvenstvo se bo neposredno uvrstila le najboljša reprezentanca.

*Kegljanje

Ekipno svetovno prvenstvo poteka v nemškem Dettenheimu, in sicer od 19. do 27. maja. V slovenski ekipi so tudi članice celjskega kluba Patricija Bizjak, Barbara Fidel, Anja Kozmus, Rada Savič in Nada Savič. Ob njih Slovenijo zastopata še nekdanji članici celjskega kluba Brigita Strelec in Eva Sajko. Trener je trener Celjank Lado Gobec, maser pa Darko Iveljič.

*Motokros

V nedeljo, 28. maja, bo v Franciji deveta dirka svetovnega prvenstva v razredu MXGP. Tekmoval bo tudi Makolčan Tim Gajser.

*Judo

V soboto, 27. maja, bo v Mariboru 56. tradicionalno tekmovanje za Baumgartnov pas. V mlajših kategorijah bodo z borbami začeli dopoldne, člani in članice pa popoldne.

*Atletika

V soboto, 27. maja, bo 17. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica ter Stepišnikov memorial v metu kladiva. Tekmovanje se bo začelo ob 14. uri.