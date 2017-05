Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 19. MAJ

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, finale (druga tekma, igrajo na tri zmage)

ob 18.00 Union Olimpija – Rogaška

*Rokomet

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – Liga za prvaka, 8. krog

ob 19.00 Celje Pivovarna Laško – Koper 2013

SOBOTA, 20. MAJ

*Nogomet

3. slovenska liga – sever – 25. krog

ob 17.30 Fužinar Ravne Systems – Šmarje pri Jelšah

ob 17.30 Dravinja – Dravograd

ob 17.30 Šampion – Rogaška

ob 17.30 Mons Claudius – ZU-VIL Brunšvik

ob 17.30 Maribor B – Šmartno 1928

NEDELJA, 21. MAJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 35. krog

ob 16.55 Kalcer Radomlje – Maribor (v Murski Soboti)

ob 16.55 Celje – Rudar

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, finale (tretja tekma, igrajo na tri zmage)

ob 18.00 Rogaška – Union Olimpija

OSTALO

*Kegljanje

Ekipno svetovno prvenstvo bo v nemškem Dettenheimu, in sicer od 19. do 27. maja. V slovenski ekipi so tudi članice celjskega kluba Patricija Bizjak, Barbara Fidel, Anja Kozmus, Rada Savič in Nada Savič. Ob njih bosta Slovenijo zastopali še nekdanji članici celjskega kluba Brigita Strelec in Eva Sajko. Trener bo trener Celjank Lado Gobec, maser pa Darko Iveljič.

*Motokros

– V nedeljo, 21. maja, bo v Nemčiji osma dirka svetovnega prvenstva v razredu MXGP. Tekmoval naj bi tudi Makolčan Tim Gajser.

– V Dolini pod Kalom bo v nedeljo, 21. maja, druga letošnja dirka slovenskega pokalnega prvenstva v Motokrosu.

*Atletika

V soboto, 20. maja, in v nedeljo, 21. maja, bo v Celju ekipno prvenstvo Slovenije za članice in člane. Prvi dan bodo s tekmovanji začeli ob 13.30, drug dan pa ob 14. uri.