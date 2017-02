Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 24. FEBRUAR

*Futsal

1. slovenska futsal liga – 17. krog

ob 20.00 PROEN Maribor – Puntar

ob 19.00 Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Sevnica

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 19. krog Lige Nova KBM

ob 18.45 Hopsi Polzela – Tajfun

ob 19.00 Terme Olimia Podčetrtek – Union Olimpija

2. slovenska košarkarska liga – moški, 16. krog

ob 20.00 Celje – Mesarija Prunk Sežana

*Rokomet

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – 21. krog

ob 19.00 Dobova – Maribor Branik

SOBOTA, 25. FEBRUAR

*Nogomet

1. slovenska liga – 22. krog

ob 20.15 Maribor – Olimpija

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 16. krog

ob 18.00 Kebelj – Futsal klub Dobrepolje

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 19. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Rogaška – Helios Suns

2. slovenska košarkarska liga – moški, 16. krog

ob 18.00 Parklji – AKK Branik Maribor

Pokal Slovenije – finalni turnir v Celju – 1/2 finale

ob 16.00 Ilirija – Triglav

ob 18.30 Janina – Athlete Celje

*Rokomet

Liga prvakov – skupinski del, 12. krog

ob 17.30 Vardar – Celje Pivovarna Laško

1. ženska rokometna liga – 16. krog

ob 19.00 Celje Celjske mesnine – Ž.U.R.D. Koper

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, modra skupina, 3. krog

ob 18.00 ACH Volley – Hoče

3. slovenska liga – vzhod, moški, 17. krog

ob 16.00 Hoče II. – Slovenska Bistrica

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 17. krog

ob 16.00 Nova KBM Branik – Sp. Savinjska Aliansa

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 17. krog

ob 17.30 Braslovče – Nova KBM Branik II.

ob 18.00 Svolley Vuzenica – Celje

ob 18.30 Swatycomet Zreče – Prevalje

*Hokej

Državno prvenstvo – moški

ob 18.00 ECE Celje – KHL Mladost

NEDELJA, 26. FEBRUAR

*Nogomet

1. slovenska liga – 22. krog

ob 16.55 Koper – Celje

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 19. krog Lige Nova KBM

ob 17.00 Sixt Primorska – Zlatorog Laško

Pokal Slovenije – finalni turnir v Celju – finale

ob 18.45 Ilirija / Triglav – Janina / Athlete Celje

PONEDELJEK, 27. FEBRUAR

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, modra skupina, 3. krog

ob 19.00 Maribor – Salonit Anhovo

OSTALO

*Nordijska kombinacija

Finski Lahti v teh dneh gosti svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Nordijske kombinatorce prva posamična tekma(na srednji skakalnici) čaka v petek, 24. februarja. Ekipna tekma bo v nedeljo, 26. februarja, posamična na veliki skakalnici v sredo, 1. marca, ekipni sprint pa v petek, 3. marca. Nastopil bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Alpsko smučanje

Moški bodo ta konec tedna tekmovali v Kvitfjellu na Norveškem. V petek in soboto bosta na sporedu smuka, v nedeljo pa superveleslalom. Nastopali bodo tudi: Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi, ter Celjan Martin Čater.

Ženske čakajo tekme v Crans-Montana v Švici: v petek in nedeljo bodo vozile alpsko kombinacijo, v soboto pa superveleslalom. Nastopila bo tudi Mariborčanka Ilka Štuhec.

*Smučarski kros

Ta konec tedna bosta dve tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu. Gostil ju bo ruski Sunny Valley, in sicer v petek, 24. februarja, in v soboto, 25. februarja. Tekmoval bo tudi Mariborčan Filip Flisar.

*Motokros

V soboto, 25. februarja, bo v Katarju prva dirka svetovnega prvenstva v razredu MXGP. Tekmoval bo tudi Makolčan Tim Gajser.

*Strelstvo

Strelsko društvo Slovenske Konjice organizira ‘4. Memorial Vladimirja Kebra’, ki bo v soboto, 25., in v nedeljo, 26. februarja, v konjiški športni dvorani.

*Atletika

– V Domžalah bo v soboto, 25. februarja, zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji. Tekmovanje se bo začelo ob 10.00.

– V soboto, 25. februarja, bo v Beogradu balkansko prvenstvo v dvorani za člane in članice. V slovenski ekipi so tudi člani celjskega Kladivarja: Jan Kokalj (3.000 m), Robert Renner (skok s palico), Maruša Černjul (skok v višino); ter člana kluba iz Slovenske Bistrice: Nino Celec (skok v daljino) in Saša Babšek (troskok).