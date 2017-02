Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 10. FEBRUAR

*Futsal

1. slovenska futsal liga – 15. krog

ob 20.00 PROEN Maribor – FK Zavas Siliko

ob 20.00 Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Benedikt

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 18. krog Lige Nova KBM

ob 20.00 Portorož – Rogaška

*Rokomet

1. ženska rokometna liga – 14. krog

ob 20.00 Celje Celjske mesnine – Zagorje

SOBOTA, 11. FEBRUAR

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 14. krog

ob 20.30 Kebelj – Dlan Logatec

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 18. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Šenčur Gorenjska gradbena družba – Terme Olimia Podčetrtek

ob 19.00 Zlatorog Laško – LTH Castings

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

ob 20.00 Celje – Konjice

ob 20.30 AKK Branik Maribor – Ilirija

1. ženska košarkarska liga, 16. krog

ob 15.00 Grosuplje – Konjice

ob 17.30 Janina – Ilirija

*Rokomet

Liga prvakov – skupinski del, 11. krog

ob 19.00 Celje Pivovarna Laško – IFK Kristianstad

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – 19. krog

ob 19.00 Istrabenz Plini Izola – Maribor Branik

1. ženska rokometna liga – 14. krog

ob 18.00 Velenje – Zelene doline Žalec

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 18. krog

ob 19.00 Hoče – FužinarSijMetalRavne

ob 19.00 Panvita Pomgrad – Maribor

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 15. krog

ob 18.00 Nova KBM Branik – Formula Formis

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 15. krog

ob 17.30 ŽOK GSV Zava Ptuj – Nova KBM Branik II.

ob 18.30 Swatycomet Zreče – Celje

OSTALO

*Alpsko smučanje

Od ponedeljka, 6. februarja, do nedelje, 19. februarja, švicarski St. Moritz gosti svetovno prvenstvo. Nastopa tudi 15 slovenskih tekmovalcev. Močna je zasedba s Štajerske. Poleg Mariborčanke Ilke Štuhec so v Švici še Celjan Martin Čater, ter Klemen Kosi in Boštjan Kline – oba iz Maribora.

*Nordijska kombinacija

Naslednja postaja najboljših nordijskih kombinatorcev na svetu v sezoni 2016/2017 bo Sapporo. Japonsko prizorišče bo ta konec tedna (v petek in soboto) gostilo dve posamični tekmi svetovnega pokala. Nastopil bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Deskanje na snegu

Bokwang v Južni Koreji bo v nedeljo, 12. februarja, prizorišče tekme svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Pozorni bodite, če bodo nastopili: Velenjčanka Gloria Kotnik ter Celjana Rok Marguč in Tim Mastnak.

*Smučarski kros

Ta konec tedna bosta dve tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu. Gostil ju bo švedski Idre Fjall, in sicer v soboto, 11. februarja, in v nedeljo, 12. februarja. Tekmoval bo tudi Mariborčan Filip Flisar.

*Judo

Ta konec tedna (v soboto, 11. februarja in nedeljo, 12. februarja) bo na sporedu prestižni Grand Slam v Parizu. Slovenske barve bodo v francoski prestolnici zastopali člani celjskega kluba Z’dežele Sankaku: Tina Trstenjak (-63 kg), Anka Pogačnik (-70 kg), Klara Apotekar (-78 kg), Matjaž Trbovc (-60 kg), Adrian Gomboc (-66 kg) in Mihael Žgank (-90 kg).

*Kegljanje

Od četrtka 9. do nedelje 12. februarja bo v nemškem mestecu Straubing potekal Svetovni pokal za posameznike v mladinski (U23) in članski konkurenci. Po odločitvah trenerjev so slovenski udeleženci pokala in njihove rezerve za primer bolezni ali poškodbe naslednji igralci in igralke:

Člani – Blaž Aleš in Lepej Matej, rezerva Sobočan Davor (nato Bajželj Grega)

Članice – Strelec Brigita in Sajko Eva, rezerva Savič Rada (nato Mejač Irena, Fidel Barbara)

Mladinci – Jurančič Timi in Čerin Blaž, rezerva Bajželj Anže (nato Požar Žiga, Kragelj Gašper)

Mladinke – Bizjak Patricija in Forjanič Maruša, rezerva Črep Saša (nato Lisjak Leila, Bajželj Nuša)

*Atletika

– V Celju bo v nedeljo, 12. februarja, dvoransko državno prvenstvo za veterane. Tekmovanje se bo začelo ob 10.30.

– V Slovenski Bistrici bo v nedeljo, 12. februarja, dvoransko državno prvenstvo v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12.

*Nogomet

Pripravljalne tekme NK Maribor:

11.2. Budućnost Podgorica

Pripravljalne tekme NK Celje:

10.2.: Ferencvaroš U21 (Madžarska), Umag