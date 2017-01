Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 6. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

ob 18.45 Terme Olimia Podčetrtek – Krka

3. slovenska košarkarska liga vzhod – moški, 11. krog

ob 19.30 Bistrica – Ježica

SOBOTA, 7. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Zlatorog Laško – Helios Suns

ob 20.00 LTH Castings – Rogaška

2. slovenska košarkarska liga – moški, 10. krog

ob 18.00 ECE Triglav – Celje

ob 19.00 Ilirija – Konjice

ob 20.30 AKK Branik Maribor – Grosuplje

*Hokej

Državno prvenstvo – moški

ob 18.00 ECE Celje – Maribor

NEDELJA, 8. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

ob 17.00 Sixt Primorska – Tajfun

OSTALO

*Košarka

V nedeljo, 8. januarja, bo v mariborski dvorani Tabor ženski All Stars 2017. Dan slovenske ženske košarke tokrat prinaša šest obračunov. Vzhodno selekcijo bodo sestavljale košarkarice Athlete Celje, Maribora, Konjic in Janine, zahodno selekcijo pa košarkarice Triglava, Ilirije, Ježice, Grosupljega in Domžal. Razpored:

10.30: Tekma U13

12.00: Tekma U14

13.30: Tekma U16

15.00: Tekma U18

16.30: VIP tekma

18.00: Tekma članic

*Nordijska kombinacija

Naslednja postaja najboljših nordijskih kombinatorcev na svetu v sezoni 2016/2017 bo Lahti. Finsko prizorišče bo ta konec tedna (v soboto in nedeljo) gostilo dve posamični tekmi svetovnega pokala. Nastopil bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Alpsko smučanje

Moški bodo ta konec tedna tekmovali v tehničnih disciplinah v Adelbodnu v Švici. V soboto bo na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom.

Ženske čakajo tekme Zlate lisice v Mariboru: v soboto bodo vozile veleslalom, v nedeljo pa slalom.

*Motociklizem

Mariborčan Simon Marčič te dni tekmuje na svojem tretjem Reliju Dakar.