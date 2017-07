Štajerski športni semafor – vikend rezultati

SOBOTA, 29. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 3. krog

Maribor – Rudar 1:0

NEDELJA, 30. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 3. krog

Celje – Gorica 1:0

OSTALO

*Košarka

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je sinoči odigrala prvo od devetih prijateljskih tekem v pripravah na evropsko prvenstvo. V Rogaški Slatini se je pomerila z univerzitetno reprezentanco Rusije – Slovenci so bili boljši z 79:63.

*Rokomet

V Celju te dni gostijo evropsko rokometno prvenstvo za dekleta do 19 let. Prvenstvo bo trajalo do 6. avgusta.

Tekme Slovenije: prvi del, skupina D (dvorana Golovec):

Četrtek, 27. julija, ob 19.00: Slovenija – Črna gora 17:24

Petek, 28. julija, ob 19.00: Slovenija – Portugalska 28:18

Nedelja, 30. julija, ob 19.00: Slovenija – Danska 20:26

V drugi del sta se uvrstili dve najboljši reprezentanci. Slovenija bo v nadaljevanju igrala za meta od 9 do 12.

*Gorsko kolesarstvo

Članica ekipe Unior Tools Team, Tanje Žakelj, je na evropskem prvenstvu v olimpijskem krosu v Italiji osvojila osmo mesto.