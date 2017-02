Štajerski športni semafor – vikend rezultati

PETEK, 10. FEBRUAR

*Futsal

1. slovenska futsal liga – 15. krog

PROEN Maribor – FK Zavas Siliko 6:4

Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Benedikt 10:2

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 18. krog Lige Nova KBM

Portorož – Rogaška 58:108

*Rokomet

1. ženska rokometna liga – 14. krog

Celje Celjske mesnine – Zagorje 23:22

SOBOTA, 11. FEBRUAR

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 14. krog

Kebelj – Dlan Logatec 4:2

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 18. krog Lige Nova KBM

Šenčur Gorenjska gradbena družba – Terme Olimia Podčetrtek 61:76

Zlatorog Laško – LTH Castings 89:63

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

Celje – Konjice 66:63

AKK Branik Maribor – Ilirija 60:112

1. ženska košarkarska liga, 16. krog

Grosuplje – Konjice 57:46

Janina – Ilirija 49:62

*Rokomet

Liga prvakov – skupinski del, 11. krog

Celje Pivovarna Laško – IFK Kristianstad 27:28

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – 19. krog

Istrabenz Plini Izola – Maribor Branik 16:26

1. ženska rokometna liga – 14. krog

Velenje – Zelene doline Žalec 25:28

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 18. krog

Hoče – FužinarSijMetalRavne 1:3

Panvita Pomgrad – Maribor 3:1

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 15. krog

Nova KBM Branik – Formula Formis 3:0

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 15. krog

ŽOK GSV Zava Ptuj – Nova KBM Branik II. 1:3

Swatycomet Zreče – Celje 0:3

OSTALO

*Alpsko smučanje

Švicarski St. Moritz te dni gosti svetovno prvenstvo. Mariborčanka Ilka Štuhec je v nedeljo postala svetovna prvakinja v smuku, Boštjan Kline (prav tako iz Maribora) je v isti disciplini med moškimi končal na sedmem mestu.

*Nordijska kombinacija

Zrečan Marjan Jelenko je na tekmah svetovnega pokala v Sapporu osvojil 28. in 33. mesto.

*Deskanje na snegu

Bokwang v Južni Koreji je bil v nedeljo prizorišče tekme svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Celjan Tim Mastnak je zasedel 15. mesto.

*Smučarski kros

Minuli konec tedna je dve tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu gostil švedski Idre Fjall. Mariborčan Filip Flisar ja zasedel 19. in 18. mesto.

*Judo

Minuli konec tedna je bil na sporedu eden od vrhuncev judoistične sezone – prestižni Grand Slam v Parizu. Slovenske barve so v Franciji zastopali člani celjskega kluba Z’dežele Sankaku, na čelu s Tino Trstenjak. Aktualna olimpijska prvakinja je v francoski prestolnici v soboto z zmago v kategoriji do 63 kilogramov znova dokazala, da je trenutno najboljša judoistka na svetu. Na zmagovalni oder je včeraj stopil še Mihael Žgank (do 90 kg), ki je bil tretji. V kategoriji do 78 kilogramov je dobro nastopila tudi Klara Apotekar – osvojila je peto mesto.

*Atletika

– Atlet celjskega Kladivarja Luka Janežič je v petek na dvoranskem atletskem mitingu v Linzu zmagal v teku na 400 metrov. S časom 46,35 je le tri stotinke zaostal za svojim državnim rekordom.

– Na dvoranskem mitingu v Ljubljani je v soboto drugo mesto v troskoku osvojila članica bistriškega kluba Saša Babšek – skočila je 13,01 meter.

*Nogomet

Pripravljalne tekme NK Maribor:

11.2. Budućnost Podgorica – 1:3 za Budućnost

Pripravljalne tekme NK Celje:

10.2.: Ferencvaroš U21 (Madžarska) – 3:1 za Celje