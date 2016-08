V Celju so včeraj pripravili slovesni sprejem za celjske olimpijce, ki so nastopali na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v Braziliji. Sprejema na Krekovem trgu v Celju se je udeležilo osem olimpijcev. Iz Judo kluba »Z« Dežele Sankaku so prišli dobitnica zlate olimpijske medalje v kategoriji do 63 kilogramov Tina Trstenjak, Adrian Gomboc in Mihael Žgank. Iz Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško Urban Lesjak, Vid Poteko, Miha Zarabec in Blaž Janc. Atletsko društvo Kladivar je zastopala Martina Ratej.

Mestna občina Celje je vsakemu klubu izročila bon v vrednosti 2.000 EUR. Tina Trstenjak je prav tako prejela bon za 2.000 EUR, manjkajoča Ana Velenšek pa bon v vrednosti 1.500 EUR.