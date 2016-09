Splošna knjižnica Slovenske Konjice izdala zloženko Kdaj, kje in kaj

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je izdala zloženko prireditev z naslovom Kdaj, kje in kaj.

Direktorica konjiške knjižnice, mag. Renata Klančnik je o zloženki povedala: »Za izdajo zloženke prireditev Kdaj, kje in kaj smo se v zavodu odločili predvsem z namenom boljše obveščenosti obiskovalcev naših prireditev. Sama priprava vsebin, oblikovanje ter tisk, je trajala kar nekaj mesecev in z rezultatom smo zadovoljni prav vsi – mi v zavodu, po odzivih sodeč pa tudi naši obiskovalci.«

V zloženki je objavljenih večina dogodkov za sezono 2016/2017, ki so jih razdelili v dva sklopa. Prvi zajema dogodke z vstopnino, drugi pa brezplačne dogodke. Kaj se vsebinsko skriva za temi sklopi prireditev, kontaktne številke in druge pomembne informacije, so zbrane v zloženki, ki je na voljo v Splošni knjižnici Slovenske Konjice, na Centru za kulturne prireditve in TIC-u Slovenske Konjice.

Podrobneje o zloženki pa v četrtkovi številki NOVIC!