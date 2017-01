Zaradi obilnih snežnih padavin je to popoldne šolski avtobus v Dolgi Gori zdrsnil s ceste. Nihče od otrok na avtobusu ni bil poškodovan. Na pomoč so priskočili domači kmetje s traktorji, ki so avtobusu pomagali na cesto, a je ta v snegu obtičal. Trenutno šofer z nekaj otroki še čaka, da pristojne službe cesto očistijo. Toplo zavetje in napitke so jim ponudili domačini.

1 od 9

Otroci s šoferjem čakajo na toplem pri prijaznih domačinih. Tudi tu jih je obiskala naša novinarka: