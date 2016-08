Šole na širšem Konjiškem pripravljene na novo šolsko leto

Na osnovnih šolah na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in v Oplotnici so pripravljeni na novo šolsko leto. V vitanjski šoli so pred začetkom novega šolskega leta med drugim prenovili sanitarije v starem delu šole, obnovili stopnišče pred kotlovnico in asfaltirali dvorišče pred šolo. V Oplotnici so zamenjali šolsko pohištvo v eni učilnici, zamenjali vrata v učilnicah na starem delu šole, postavili ograjo okoli šolskega parka in namestili igrala. Na zreški šoli so prekrili streho starega dela objekta, v Ločah so med drugim pri šoli postavili nova igrala, na konjiški šoli Ob Dravinji so temeljito prenovili tri učilnice, kuhinjo v gospodinjski učilnici pa so zamenjali na šoli Pod goro. Prag vseh osnovnih šol v omenjenih štirih občinah bodo letos prestopili 2.604 osnovnošolci, od teh 321 prvič (lani je bilo skupaj 317 prvošolcev in 2.569 vseh osnovnošolcev).

