Soba pobega kmalu tudi v Šentjurju

Danes že kar poznan pojem sobe pobega bo radovednim in adrenalina željnim ljubiteljem tovrstnih atrakcij kmalu na voljo tudi v Šentjurju.

Spomnimo, soba pobega je “zaklenjen” prostor oziroma soba, ki vsebuje skrite elemente ugank ter skrivnosti in pa skrivne predmete, ki pa niso v sobi kar tako. S pravilnimi rešitvami ugank in iznajdljivo uporabo predmetov v sobi je izziv rešiti se v določenem času, navadno pa je le-ta omejen na eno uro za skupino od 2 do 6 igralcev.

V Šentjurju bo soba pobega stala v Zgornjem trgu, za tematiko pa so ustvarjalci Mladinskega centra Šentjur izbrali svoje rojake, rodbino skladateljev Ipavcev, katerih hiše se drži tudi nova soba pobega. Dela na sobi in njenih ugankah že potekajo, najverjetneje spomladi pa bodo začeli s poskusnim izvajanjem za testne skupine.