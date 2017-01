Šmarje pri Jelšah: podžupan razrešen

David Stupica od prvega februarja ne bo več podžupan Občine Šmarje pri Jelšah. Kot so pojasnili na Občini, je Stupica razrešen, ker v zadnjem obdobju kot podžupan ni sodeloval z zaposlenimi v občinski upravi, deloval je proti županovim predlogom, odločitvam in programu Liste Stanka Šketa. Ker mu župan ne more več zaupati, ga je v skladu s svojimi in zakonskimi pristojnostmi s sklepom razrešil. Novega podžupana pa bo v skladu s Statutom Občine imenoval v prihodnjih dneh.

Na razrešitev se je odzval tudi David Stupica, ki je o dogodku sporočil preko družabnih omrežij. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so mu v zadnjem obdobju izkazali podporo, in občini Šmarje pri Jelšah zaželel vse dobro. Sam pa si želi vzeti nekaj časa za premislek, prespati zadevo in se pogovoriti sam s seboj.