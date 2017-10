Slovenski motokrosisti dvanajsti na pokalu narodov

Slovenska reprezentanca v motokrosu, glavno ime katere je bil Makolčan Tim Gajser, je ta konec tedna nastopala na ekipnem svetovnem prvenstvu oz. prestižnem pokalu narodov. Na tekmovanje, ki je bilo v Veliki Britaniji se je prijavilo 39 reprezentanc. Osnovni cilj je slovenska ekipa izpolnila že z uvrstitvijo med 20 finalistov. V današnjem finalu pa so Slovenci – Gajser, Peter Irt in Jan Pancar končala na 12. mestu. Najboljši slovenski uvrstitvi je dosegel Gajser, ki je kot predstavnik v razredu MXGP v prvi vožnji osvojil drugo mesto, v tretji pa peto. Skupne zmage so se veselili Francozi.

Foto: Hondaproracing