Slovenski deskarji se veselijo tekme na Rogli

Praktično vsi najboljši deskarji na snegu v paralelnih disciplinah bodo v soboto na Rogli, kjer bodo peto leto zapored gostili tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Sezona za Slovence za zdaj ni bila najbolj uspešna, a v slovenskem taboru verjamejo, da je prav domače prizorišče priložnost, da se rezultatska krivulja obrne navzgor.

Izidor Šušteršič, glavni trener slovenske reprezentance: “Vem, da dobro vozijo, zato me nič ne skrbi. Tekem je malo in takrat ko so, je treba pokazati, kaj znaš. Imamo pa visok standard, kar se rezultatov tiče. Vsi smo nekoliko razvajeni, tako jaz, kot tekmovalci in gledalci. Navajeni smo, da kar ni med osem, ni nič vredno.”

Rok Marguč: “Na Rogli sem bil vedno med deset, ne glede na to ali je šlo za evropski ali svetovni pokal. Mislim, da se ni treba bati, da te tradicije ne bi nadaljeval. Lani se je krivulja mojih rezultatov močno obrnila navzgor ravno po Rogli. Ne bom napovedoval, da se bo letos to zgodilo na Rogli, ampak pustimo se presenetiti.”

Tim Mastnak: “Že celo sezono na treningih dobro vozim. Želim, da bo na Rogli znova ena lepa tekma. Če bom dobro vozil, pa bo tudi rezultat zelo lep. Lani sem bil tukaj osmi in verjamem, da lahko ta rezultat še nadgradim.”

Glorija Kotnik: “Imam sezono precejšnjih nihanj. Po poškodbi namreč ni preprosto znova zbrati potrebnih občutkov, predvsem pa mi manjka tekmovalni ritem. Ampak se mi zdi, da sem ta ritem zdaj ujela. Dobro mi gre tudi na treningih in mislim, da bo v soboto super dan.”

Žan Košir: “Ker dolgo nisem tekmoval, mi malo manjka tekmovalnih občutkov. Kako mi bo šlo, bomo videli zelo kmalu. Ne nadejam pa se dosežkov, kot jih je bila javnost vajena v mojih najboljših sezonah. Ampak dajmo nekje začeti in bomo potem videli, ali sem še sposoben voziti na tako visokem nivoju.”

Iva Polanec: “Nastopa na Rogli se zelo veselim, saj sem na tekmah svetovnega pokala v tej sezoni videla, da sem lahko hitra. Vem, da lahko pokažem dobre vožnje. Tudi to, da bodo na tekmi zame znova navijali moja družina in prijatelji, je zame samo dodatna motivacija.”