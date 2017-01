Slovenski citrarski kvartet v Dramljah

Slovenski citrarski kvartet je minuli petek nastopil v cerkvi Marije Magdalene v Dramljah. Kot je povedal eden od organizatorjev Primož Laubič, so zvoki milih strun, ki jih je nadgradila še violina, segli do srca.

“Številčen obisk krajanov na koncertu, pa je zelo močna spodbuda, da bomo tudi v bodoče še organizirali kakšno podobno prireditev, sploh ker so odzivi na koncert zelo lepi. Koncert je tudi dokaz, da so citre v našem kraju priljubljeno glasbilo, ob tem je razveseljivo, da se vse več mladih in starejših krajanov uči igranja citer. Za promocijo ter priljubljenost te glasbe, se imamo zahvaliti tudi našemu drameljskemu rojaku prof. Ivanu Zupancu, ki profesionalno igra stare dunajske citre in je izjemen poznavalec zgodovine citer v obdobju romantike v glasbi,” je še dodal Laubič.

1 od 9

Foto: Tomaž Kolar