Slovenske Konjice: Patriot preurejen in opremljen s 3D opremo

Ta konec tedna je svoja vrata ponovno odprl preurejen Prireditveni center Patriot. Prostori so se tekom poletja namreč adaptirali za namene izvajanja projekta Patriot 3D: work&shop, katerega prijavitelj je Mladinska zadruga Kreaktor in pa projekta Tržno-izobraževalni model Vinske vibracije, katerega prijavitelj je Mladinski center Dravinjske doline. Oba projekta financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ob odprtju so pripravili voden ogled prostorov, sodobne 3D opreme za oblikovanje in tisk, nato pa je sledilo druženje in ogled likovne razstave Urha Štruca.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v četrtkovih Novicah.