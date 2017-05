Slo. Konjice: sošolci skupaj po 50 letih

50 let je, kar so zapustili osnovnošolske klopi sedanje konjiške Osnovne šole Pod goro, takrat so jo klicali še Druga konjiška osnovna šola. Danes so se zbrali; kar 45 jih je bilo na srečanju generacije; si ogledali šolo, v kateri so delali prve korake k znanju, na poti na praznovanje na konjiškem Zlatem griču pa so se ustavili še v naši medijski hiši. V Galeriji Likovnih prijateljevanj so si ogledali razstavo in se poklonili častnemu občanu Konjic Ivanu Minattiju.

Generaciji so se na srečanju pridružili tudi nekateri njihovi učitelji iz osnovne šole, med njimi tudi Milan Rozman, nekdaj učitelj biologije in kemije, ki je zbranim sredi druženja spontano, odlično odrecitiral Minattijevo Nekoga moraš imeti rad. Oči marsikoga so bile rosne. Delčku lahko prisluhnete TUKAJ.