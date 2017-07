Slatinski hoteli z novimi lastniki

Za nakup slatinskega Grand Slam Šport hotela s teniško dvorano in zunanjimi teniškimi igrišči je na julijsko dražbo prišla ena zavezujoča ponudba, in sicer v vrednosti 723.200 evrov. Neuradno naj bi jo podal slatinski podjetnik Janez Gobec – Optika Gobec. Tako stečajni upravitelj kot kupec sta za zdaj skopa z informacijami, saj mora prodajo potrditi še sodišče.

Športni hotel Grand Slam ima 25 sob in dobrih dva tisoč kvadratnih metrov veliko športno dvorano s štirimi teniškimi igrišči. V hotelu so urejeni še fitnes studio, savne, sejna soba in prostor za masaže. Zemljišče meri 11 tisoč kvadratnih metrov.

Jutri pa bo na dražbi še en slatinski hotel, prestižni hotel Aleksander. Izklicna cena je nekaj nad pet milijonov evrov.