Slatinčani Olimpiji podarili zmago

V prvi tekmi finala košarkarskega državnega prvenstva je Union Olimpija po podaljšku z rezultatom 89 : 87 premagala Rogaško in v finalni seriji na tri zmage povedla z 1 : 0.

Slatinski košarkarji so sicer v neverjetnem vzdušju polne športne dvorane tekmo imeli že skoraj dobljeno tako v rednem delu kot v podaljšku. Toda ob koncu rednega dela tekme so pozabili na Olimpijinega centra Jankovića, ki je za izenačenje zadel met za tri točke, v podaljšku so imeli 8 sekund pred koncem pri neodločenem izidu žogo s strani, a je najbolj izkušeni domači igralec Drobnjak nerazumljivo podal žogo v roke gostom, kar je izkoristil Hrovat in zmaga je odšla v Ljubljano.

Slatinčani so sicer skozi vso tekmo, v preveliki želji po zmagi, naredili veliko preveč neumnih napak, ki so jih na koncu stale zmage. Finalna serija se zdaj seli v Ljubljano, druga tekma bo v petek v Tivoliju. Pri domačih je v prvem polčasu največ pokazal Johns in v tem delu igre dosegel 14 točk, do konca jih je zbral 19, odlično je tekmo odigral Davis in zbral 26 točk in še 8 asistenc, Ferme je zadeval proti koncu tekme in se ustavil pri 25 točkah, Đuranović jih je ob 11 skokih dodal 10, Drobnjak 7. Domači so katastrofalno metali proste mete, saj so jih od 22 zadeli samo 10.

