Slatinčani morali priznati premoč Olimpiji

Z rezultatom 94 : 78 je Union Olimpija dobila četrto tekmo finala državnega prvenstva in postala državna prvakinja, Slatinčani so ostali drugi.

Tekmo so bolje začeli Slatinčani in dobili prvo četrtino z 20 : 18, v drugi povedli za 7, nato pa se je ustavilo in domači so po 5 točkah Bubnića prešli v vodstvo. Do konca prvega polčasa so gostje držali korak z domačimi in na odmor odšli s točko zaostanka. V tem delu je blestel Davis, ki je dosegel 15 točk, od tega 4 trojke. Velja omeniti veliko število slatinskih navijačev, okoli 300 jih je prišlo spodbujat svoje ljubljence.

V drugem polčasu se je zelo poznala utrujenost varovancev trenerja Novakoviča, ki niso mogli več držati koraka z razigranimi domačini. Tekme je bilo praktično konec že sredi zadnje četrtine, ko so domači povedli za 15. Kljub porazu so slatinski navijači z ovacijami pozdravili svoje košarkarje, zanje so enostavno bili šampioni. Davis je dosegel 29 točk, Ferme 15, Šantelj 12, Johns in Fon po 8, Drobnjak pa 6.

Tadej Ferme, kapetan Rogaške: “Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, a Olimpija je tokrat bila boljša in ji čestitam na naslovu. Z agresivno igro so nam onemogočili čiste mete, sami so znova zadeli tudi nemogoče in zmagali. Čeprav nam finale ni bilo v planu, pa ostaja grenak priokus, saj bi lahko šli vse do konca. A istočasno sem zelo ponosen na celotno ekipo in v čast mi je bilo biti kapetan takšnim soigralcem.”