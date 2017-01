Sl. Bistrica: Športnika leta 2016 sta Saša Babšek in Vito Dragič

Športna zveza občine Slovenska Bistrica je izbrala najboljše v športu v preteklem letu. Gre za izbor z več kot 35-letno tradicijo. Na nocojšnji prireditvi Športnik leta 2016 občine Slovenska Bistrica bodo podelili priznanja kar 209 prejemnikom.

Najprestižnejša naslova tokrat dobita atletinja in judoist. 24-letna Saša Babšek iz Brezja pri Poljčanah trenira v Atletskem društvu Slovenska Bistrica. Čeprav je zaradi poškodb lani izpustila veliko tekem, so njeni dosežki v troskoku predvsem na mednarodnih tekmah zadostovali, da je že tretje leto zapored postala Športnica leta.

Odlično sezono ima za sabo 24-letni Vito Dragič, judoist Impola v kategoriji nad 100 kg. Ob tem, da je končal študij in začel s pripravništvom, so se vrstili tudi njegovi vrhunski dosežki na tekmah, vse do poškodbe kolena, ki jo sedaj še sanira, a obenem že začenja s tekmami.

Naslov ekipa leta v individualnih športih tokrat prejme Judo klub Impol. Med kolektivnimi športi pa članska ekipa Futsal Kebelj. Sicer pa bodo nocoj s priznanji čestitali še mnogim – športnim kolektivom leta, športnim delavcem, mladim upom, perspektivnim športnikom in drugim … V glasbenem programu bodo nastopili lokalni izvajalci, zbrane pa bosta nagovorila tudi gosta – Ana Velenšek in Bogdan Gabrovec.