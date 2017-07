Sl. Bistrica: šolo keramike Magija gline končali s tehniko majolika in razstavo

V Slovenski Bistrici že trinajst let deluje Center domačih in umetnostih obrti, ki si želi ohraniti rokodelsko kulturno dediščino in ustvarjati nova, zelena delovna mesta. Skozi vse leto razpisujejo različne tečaje. Minuli vikend so udeleženke visoke šole keramike Magija gline končale 80-urni tečaj s tehniko majolika. Gre za tehniko, pri kateri navadno keramiko rdečkaste barve prevlečejo z belo glazuro in jo porišejo z barvami za majoliko. Tečaje je vodil Zvonko Bizjak, priznani oblikovalec keramike.

Minulo nedeljo so na razstavnem prostoru Pristava, ki se nahaja v Centru, še z razstavo prikazali ustvarjaje v šoli Magija gline. Na ogled bo do konca avgusta (ob delavnikih med 9. in 14. uro ali po dogovoru).

1 od 7