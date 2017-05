Sl. Bistrica: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.500 evrov, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Slovenski Bistrici. To sta Območno združenje Rdečega križa in Župnijska Karitas Slovenska Bistrica.

»Mi vemo, kako je, ko potrebuješ pomoč. Tudi sami smo je bili deležni v času žleda, ko je prišlo do enormne katastrofe in je bila za nas zelo pomembna pomoč vsakega posameznika, gasilcev, gozdnih delavcev in drugih,« je ob predaji sredstev med drugim dejal predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič. »Veseli smo, da lahko sodelujemo s tema organizacijama, posebej zato, ker mislim, da je celotna družba lahko ponosna na delo, ki ga opravljata. Kadar si v nesreči, je zelo pomembno, da nisi sam. Humanitarne organizacije pomagajo ljudem v stiski, in nam je v čast, da lahko podpiramo njihove projekte. Tako bo tudi v prihodnje.«

Predsednik uprave Elektra Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja Območne enote Slovenska Bistrica Miran Đuran sta donaciji predala Mariji Bračič, sekretarki Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, ter predstavnikoma Župnijske Karitas Slovenska Bistrica – vodji Milanu Borku in predsedniku, župniku Janiju Družovcu.