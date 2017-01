Skrb za vrtnice pozimi

Vrtnice so kraljice med cvetlicami, ponos in razkošje vrtnarja. Del tega kraljevskega razkošja pa zahteva tudi malce več pozornosti v zimskem času.

Pozimi vrtnice, predvsem v hladnejših predelih, potrebujejo zaščito, poleg tega lahko močne snežne padavine in zmrzal višje vrtnice polomijo. V tem letnem času so zanje škodljiva predvsem temperaturna nihanja, zaporedna zmrzovanja in odtajevanja. Na voljo so že odporne sorte vrtnic, ki lahko prenesejo kar precej mraza, velja pa tudi, da so vrtnice z majhnimi cvetovi bolj odporne proti mrazu kot tiste z velikimi.

Pravi čas za zaščito vrtnic je nekje od sredine novembra. Nekaj slan vrtnicam ne bo škodilo, pravzaprav jih bo samo okrepilo.

Pred zimskim spanjem najprej vrtnice obrežemo. Jesensko obrezovanje ne služi vzgoji vrtnic, temveč je priprava na zimo. S tem preprečimo lomljenje stebel pod težo mokrega snega. Poganjke skrajšamo na od 20 do 30 centimetrov, odstranimo tudi vse poškodovane, mrtve in bolne poganjke.

Zemljo okoli cepljenih grmov prekrijemo z zemljo z vrta in zastirko, ki bo varovala vrtnice čez zimo. Zastirka bo grm pomagala varovati pred temperaturnimi spremembami. Počez pa nato dodamo še, na primer seno, slamo, praprot, borove iglice ali šoto, ki bodo preprečili močno ohlajevanje tal.

Kadar je nevarnost hudega mraza, lahko celotno rastlino obdamo s smrekovimi vejami, z njimi pa rastlino zaščitimo tudi pred ekstremnimi temperaturnimi razlikami.