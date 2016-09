Skoraj 1,5 milijona za projekte »Od Pohorja do Bohorja«

Skoraj milijon in pol evrov evropskega denarja bo to jesen na voljo za projekte Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Prvi javni poziv za izbor projektov naj bi Lokalna akcijska skupina objavila predvidoma oktobra. V skladu s strategijo lokalnega razvoja bodo izbrali projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ohranjajo naravo ter vključujejo ranljive skupine.

Območje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« zajema sedem občin: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Na tem območju so v prejšnji finančni perspektivi (2007-2013) izvedli 71 projektov (učne in pohodne poti, ureditev lokalnih tržnic in muzejskih zbirk, obnova dediščine, izobraževanje na podeželju, promocijska gradiva…). Med njimi so tudi: Na poti z Guzajem, Z objektivom na lov – »Foto lov«, Vodovnikova zbirka, Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta, Ureditev tematsko-učne poti Oplotniški vintgar, Vinogradnikova učna klet, Obnova železniške postaje v Zrečah, Teden starih obrti in običajev v Dobju, Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja, Razvoj blagovne znamke Okusi Rogle, Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini, …