Skomarska hiša 20 let navdihuje kulturni utrip Pohorja

V teh dneh mineva 20 let, odkar so na Skomarju odprli t. i. Skomarsko hišo, obnovljeno domačijo – kulturni spomenik, sredi najvišje ležečega strnjenega slovenskega naselja na zreškem Pohorju.

Skomarska hiša je edinstven evropski primer tovrstne stavbne dediščine v naravnem okolju, je povedal dr. Vito Hazler, ki je strokovno bdel nad prenovo pred leti. Ob obletnici so hišo na novo prekrili z lesenimi skodlami in pripravili srečanje vseh, ki jim je hiša v minulih letih nudila »kulturno streho«. Že dvajset let namreč domačini s Skomarja in člani zreškega KUD-a Vladko Mohorič skupaj z Občino Zreče in podjetjem Swatycomet, ki je lastnik hiše, skrbijo, da hiša ni samo spomenik, ampak da se v njej in ob njej zgodijo zanimivi dogodki.

Rdečo nit dogajanju daje dediščina pohorskega pesnika Jurija Vodovnika: izšle so številne raznolike knjige in zborniki, te dni bo hiša gostila 150 pesniški literarni večer Jaz mam en star znucan koš, prihodnje leto bo desetletnica Skumavčevih likovnih druženj na sosednjem Resniku, prav tako bo desetletnica Vodovnikovega vina (protokolarno vino Občine Zreče), že dvajset let Mladi Skomarjani ob Vodovnikovem rojstnem dnevu pripravljajo dan odprtih vrat hiše, v času življenja hiše so obnovili skomarsko župnišče in tam pripravili Vodovnikovo zbirko …

Po oceni skrbnika Mirka Beškovnika hišo vsako leto obišče okrog 800 ljudi. »In marsikdo ne verjame, da lastnik vseskozi tako vzorno pomaga pri življenju Skomarske hiše,« je pohval dobro sodelovanje z zreško-mariborskim podjetjem.

V galeriji nekaj utrinkov s srečanja ob 20-letnici, več v lokalnem časopisu NOVICE.