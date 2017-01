Sezona gripe: kako ne zboleti?

Sezona gripe in drugih respiratornih okužb se je že pred tedni začela. Gripa je zelo nalezljiva bolezen, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah vsako sezono zboli od 5 do 10 odstotkov prebivalcev, kar je veliko, pišejo v zadnjih NOVICAH.

Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila: ostati doma, če zbolimo in bi lahko imeli gripo; temeljito in pogosto si umivamo roke; pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav; najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje. Odsvetujejo se obiskovanje krajev, kjer je veliko ljudi.

Ključna priporočila za zmanjšanje tveganja za okužbe so zdrav način življenja.