Seznam športnih klubov na Konjiškem je še daljši

Približno sedemnajst let se s taekwondojem ukvarja danes 27-letni Žan Marguč iz Draže vasi. Vse svoje največje uspehe je dosegel kot član Taekwon-do kluba Unior Zreče, kjer je v zadnjem obdobju kot trener že skrbel tudi za podmladek. Zdaj se je evropski prvak iz leta 2012 odločil za samostojno pot in ustanovil Klub borilnih veščin Tepanje. “V Zrečah so me zelo dobro vzgojili, tako v tekmovalnem smislu kot tudi sicer. Da začnem neko svojo zgodbo, pa sem se odločil, ker želim tudi sam vzgojiti čim več mladih vrhunskih tekmovalcev,” je povedal Marguč.

Več – tudi o tem, kdaj in kje bodo treningi, jutri v lokalnem časopisu NOVICE.