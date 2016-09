Septembrsko dogajanje ob 40-letnici Knjižnice Šentjur

Začetki knjižničarstva v Šentjurju segajo že v začetek 20. stoletja, letos pa Knjižnica Šentjur praznuje 40 let delovanja. Kako bodo obeležili jubilej, so to opoldne v knjižnici tudi javno predstavili.

Tretjo septembrsko soboto bodo za otroke v dopoldanskem času v Ipavčevem kulturnem centru pripravili predstavo. Istega dne, pozno popoldan, bo tam svečana akademija. Obiskovalce čaka pester progam, ki ga je v sodelovanju z direktorico knjižnice, Tatjano Oset, zasnovala igralka, režiserka in producentka Barbara Pia Jenič. Svoje sporočilo na prireditvi ne bodo prenesli le preko besede, temveč tudi preko video sporočanja in plesnih prizorov. Na slovesnosti bo med drugim predvajan dokumentarni film, delo Zlatka Drovenika.

Predzadnji torek v septembru bodo, prav tako v Ipavčevem kulturnem centru, predstavili še knjigo Igiaba Scego: Moj dom je tam, kjer sem. Teden dni kasneje bo na Mestnem trgu zaključna prireditev Poletavci – poletni bralci. Le-tej bo sledilo še petkovo odprtje likovne razstave Marjana Skumavca. Obeta se torej pester september, sicer pa je knjižnica v svojih prostorih že odrla razstavo Foto utrinki – 40 let naše knjižnice in začela prodajati abomna Knjižnice Šentjur. Organizirali so tudi enodnevno računalniško izobraževanje uporabnikov Cobisss, Biblos in E-books.