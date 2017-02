Šentjursko: Vlomilca zbežala, avto pustila

Policiste je 3. 2. občan v večernem času obvestil, da sta neznanca poskušala vlomiti v njegov skladiščni objekt. Storilca sta pred prihodom policistov s kraja zbežala, na kraju pa pustila vozilo, s katerim sta se pripeljala. Policisti so nepridiprava izsledili, zoper njiju pa bo podana kazenska ovadba.

V ponedeljek pa je občan na Proseniškem fizično napadel mladoletnika. Mladoletnika je napadel zato, ker naj bi mu poškodoval vozilo. Policisti o primeru še zbirajo obvestila, o izsledkih pa bodo obvestili tožilstvo.

Še drugi dogodki minulega tedna, o katerih poročajo šentjurski policisti:

Starejši kršil mir

Policisti so bili 31. 1. obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Šentjurju, kjer je javni red in mir kršil starejši občan. Policisti so mu zaradi omenjenega izdali plačilni nalog.

Sprla sta se partnerja

Policisti so bili 31. 1. obveščeni o sporu med zunajzakonskima partnerjema, pri katerem je prišlo tudi do fizičnega nasilja in telesne poškodbe. Policisti o zadevi še zbirajo obvestila, zoper kršitelja bodo ustrezno ukrepali.

Udaril je prijateljico

Policisti so bili 1. 2.2017 obveščeni o prepiru in fizičnem obračunavanju med prijateljema. Pri tem je občan prijateljico tudi udaril in ji iz roke zbil telefon, ko pa je poklicala policijo, je kraj zapustil. Policisti so z njim naknadno opravili razgovor in mu izdali plačilni nalog.

Vlomilca zbežala, avto pustila

VARNOST PEŠCEV

Na območju celotne Slovenije od 6. do 12. februarja poteka akcija za večjo varnost pešcev, katere glavna cilja sta zmanjšati število prometnih nesreč z udeležbo pešcev in posledic ter doseči, da bi pešci uporabljali odsevna telesa, zaradi katerih so bolj vidni in manj izpostavljeni.

Policisti so v tem času še posebej pozorni na kršitve pešcev in voznikov, nadzor izvajajo predvsem na območjih, kjer je zaznati večjo problematiko varnosti pešcev.

Še enkrat velja opozorilo vsem pešcem:

če hodijo ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, morajo na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, nositi odsevnik, ki ne sme biti bele barve, njegova odsevna površina na vsaki strani pa meri najmanj 20 kvadratnih centimetrov. Namesto odsevnika lahko pešci uporabljajo belo svetilko, ki je vidna s prednje ali zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve.

Sankcija za neupoštevanje omenjenega predpisa je 40 evrov, pomembneje pa je, da lahko preprečimo hude posledice, ki bi nastale ob morebitnem trčenju, saj je pravilno označen pešec prej in bolje viden.