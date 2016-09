Šentjursko: skupaj o navezovalni cesti in zadrževalniku voda

Občina Šentjur z državnimi službami išče skupne rešitve za gradnjo navezovalne ceste Dramlje – Šentjur in suhega zadrževalnika voda v Črnolici. Gre za projekta, ki jih na Šentjurskem načrtujejo že več let, v teh dneh pa so pristojni prvič sedli za skupno mizo.

Kot so sporočili z Občine Šentjur, so te dni na pobudo župana mag. Marka Diacija prvič za skupno mizo sedli s predstavniki Direkcije za infrastrukturo in Direkcije za vode. Ob gradnji zadrževalnika je namreč predviden tudi potek navezovalne ceste, zato je iskanje skupnih rešitev vseh pristojnih služb najbolj smotrno.

Župan je pri tem poudaril, da je bil projekt navezovalne ceste Dramlje – Šentjur že leta 2013 uvrščen v Načrt razvojnih programov državnega proračuna. Občina je zato pred kratkim na Ministrstvo za infrastrukturo poslala pobudo celotnega Območja razvojnega partnerstva Obsotelja in Kozanskega, da se k projektu pristopi čim prej, da se uvrsti v terminski plan priprave v obdobju 2016 – 2018. Kot je namreč poudaril župan Diaci, so bile potrebne aktivnosti za ta projekt izvedene že v obdobju 2007 – 2013. Že leta 2011 je bil sprejet tudi Občinski podrobni prostorski načrt Občine Šentjur za izgradnjo suhega zadrževalnika visokih voda Voglajne v Črnolici.

Diaci je s predstavniki direkcij govoril tudi o drugih protipoplavnih ukrepih in predvidenih naložbah v ceste.