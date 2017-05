Šentjursko: S twingom bežal policiji, v minulih dneh več nesreč

Šentjurski policisti so v torek želeli ustaviti voznika osebnega avtomobila renault twingo, ki pa ni želel ustaviti in je z avtomobilom bežal pred policistoma v patrulji. Med zasledovanjem sta voznika kar nekaj kilometrov skušala ustaviti s sireno in modrimi lučmi. Voznik je nato zapeljal izven vozišča, policista pa sta zaradi slabe poti zasledovanje nadaljevala peš. Vozilo v okvari sta našla v gozdu, voznika in njegovih dveh potnikov pa ni bilo več v bližini. Najdene predmete v vozilu sta policista zasegla, voznik, ki ga policista poznata, pa ne bo uspel zbežati plačilnemu nalogu.

Že devetič letos prepovedali približevanje

V popoldanskih urah 13.5.2017 so bili šentjurski policisti obveščeni o nasilju v družini. Patrulja, ki je odšla na kraj, je osumljenemu izrekla ukrep prepovedi približevanja, po zbranih obvestilih pa bo zoper njega podana še kazenska ovadba na tožilstvo v Celju. To je že deveti izrek tega ukrepa letos.

V minulih dneh so šentjurski policisti obravnavali tudi več prometnih nesreč in še nekaj tatvin.

Hudo poškodovan motorist

Policisti PP Šentjur so 11.5.2017 obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo telesno poškodoval voznik motornega kolesa. Prometna nesreča se je zgodila v Črnolici, voznik motornega kolesa je izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in padel preko ograje ter se hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnicoCelje.

Hudo poškodovan

12.5.2017 se je v Goričici zgodila prometna nesreča zaradi nepravilnega prehitevanja, v nesreči pa je bila ena oseba hudo telesno poškodovana.

Trčil v nadvoz

12.5. je tuji voznik tovornega vozila zapeljal v podvoz pri šentjurskem zdravstvenem domu, kljub temu, da mu znak od križišča pri Kmetijski zadrugi to prepoveduje. Zaradi omejene višine je s tovornim vozilom trčil v nadvoz (preko poteka glavna cesta). Voznik je bil na kraju zaradi neupoštevanja prometnega znaka oglobljen. Pomoč pri sporazumevanju je policistom nudila uradna prevajalka za romunski jezik.

Dva trčila v isto srno

12. 5. je voznik osebnega avtomobila poklical na OKC PU Celje in povedal, da je v Trški Gorci trčil v srno. Patrulja PP Šentjur, ki je bila poslana na kraj, je ugotovila, da je en voznik zbil srno, nasproti vozeči voznik pa je nato srno prevozil. Oba sta si pri tem poškodovala vozili. Voznik, ki je poklical OKC, je vozil pod vplivom alkohola, zato mu je bil izdan plačilni nalog in se mu prepovedala nadaljnja vožnja.

Pijan in brez izpita z avtom na glavo

14. 5. so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Kalobju, v kateri se je eno vozilo prevrnilo. Patrulja PP Šentjur je na kraju ugotovila, da je povzročitelj prometne nesreče pod vplivom alkohola in da za vožnjo vozila nima vozniškega izpita. Obveščena je bila dežurna državna tožilka, ki se je odločila, da se prometna nesreča obravnava kot kaznivo dejanje Nevarna vožnja. Policisti bodo zoper voznika na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Je vaših 70 evrov?

10. 5. 2017 je občan na PP Šentjur prinesel 70 evrov, ki jihje našel v reži bankomata v Mercatorju Šentjur. Policisti iščejo lastnika, da mu denar vrnemo.

Tatvina denarnice v Lidlu

Oškodovanka je dne 10.5.2017 prijavila, da ji je neznanec v trgovini Lidl v Šentjurju ukradel denarnico z dokumenti in 30 evri gotovine. Policisti so sprejeli prijavo in tatvino preiskujejo.

Istega dne so prejeli še eno prijavo tatvine denarnice in mobilnega telefona, ki se je zgodila dan prej na rezervnem nogometnem igrišču, in sicer je prijavitelj povedal, da so denarnico in mobilni telefon ukradli sinu, ki je bil tam na treningu. Sprejeta prijava, telefon in denarnico policisti iščejo.

Tatvina mobilnega telefona v Ljutomeru

Na PP Šentjur je 12. 5. 2017 prišla oškodovanka in prijavila tatvino mobilnega telefona, ki se je zgodila v Ljutomeru. Policisti smo prijavo sprejeli in jo bomo odstopili v reševanje pristojni policijski postaji Ljutomer.

Ukradli kosilnice

13. 5. 2017 je oškodovanec prijavil tatvino pogonske (karadanske) osi in kosilnic na posestvu, ki ga uporablja njegova nekdanja soproga. Sprejeta prijava sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba oziroma poročilo na tožilstvo v Celju.

Kradejo še drevesa

Istega dne so bili obveščeni o tatvini 6 dreves iz gozda v Vezovju. Oškodovanec je podal prijavo, vendar odstopil od pregona neznanega storilca.

Našli ukradeno prikolico

Policisti so bili dne 16. 5. 2017 obveščeni, da je občan želel kupiti počitniško prikolico v Šentjurju in ugotovil, da je bila le ta pred časom ukradena v Nemčiji. Policisti so prikolico zasegli, preko nemških varnostnih organov pa preverjajo, ali je zadeva še aktualna. O najdbi ukradene prikolice bodo na podlagi informacij iz Nemčije obvestilo tožilstvo v Celju s poročilom ali kazensko ovadbo.

Varnost kolesarjev

Od 15. 5. 2017 poteka akcija za večjo varnost kolesarjev in ugotavljanje njihovih kršitev, da bi preprečili prometne nesreče z najhujšimi posledicami. “Svetujemo, da ste s svojim obnašanjem in vožnjo vzor svojim najmlajšim in bližnjim, ki se šele učijo pravil obnašanja v prometu in so jim posledice v prometnih nesrečah tuje,” je še dodal policist Herman Gosnik.