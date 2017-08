Šentjursko: kdo je koga ogoljufal?

Pred meseci je občanka Šentjurja kupila vozilo pri enem od preprodajalcev vozil v Šentjurju. Prodajalec ji je ob nakupu dal enoletno garancijo za primer okvare. Ko se je vozilo pokvarilo, ga je lastnica pripeljala prodajalcu na popravilo in pri tem uveljavljala garancijo. Ko je po daljšem času vozilo le bilo popravljeno, pa ji je mehanik izstavil račun in ji pojasnil, da vozila ni kupila od njega ampak od nekega drugega podjetnika. Ker lastnica popravila vozila ni želela plačati, so bile podane prijave na policijo. Goljufijo policisti še raziskujejo.

Še drugi dogodki, o katerih v minulem tednu poročajo policisti PP Šentjur:

VOŽNJA POD VPLIVOM PREPOVEDANIH DROG

Dne 19. 7. 2017 so policisti kontrolirali voznico, za katero so sumili, da vozi pod vplivom prepovedanih substanc. Hitri test na prepovedane droge je bil pozitiven. Ker lastnica v nadaljnjem postopku ni več želela sodelovati, bo o globi in veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja odločalo sodišče za prekrške.

Z UDARCEM KONČAL SPOR

V Šentjurju sta se sprla stanodajalec in stanojemalec. Nista se uskladila, kdo bo plačal beljenje stanovanja. Pri tem je stanodajalec udaril stanojemalca. O telesnih poškodbah bo odločalo sodišče. Še vedno pa se ne ve, kdo bo plačal beljenje.

DELOVNA NESREČA

V Šentjurju se je pri delu hudo telesno poškodoval delavec, ki je med zastojem na stroju z roko segel v območje transportnega polža, ki mu je roko zelo poškodoval. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnico v Celje.

PONEVERBA ZA VOZILO

Policisti so na avtocesti kontrolirali prevoznika, ki je imel naloženo drugo vozilo znamke Rangerover. Ugotovljeno je bilo, da je omenjeno vozilo državljan Italije prodal državljanu Romunije, na njihovi Leasing hiši pa prijavil pogrešitev vozila. Vozilo je bilo zaseženo in bo po navodilih sodišča vrnjeno lastniku.

POZABILA TORBICO

V noči na 24.07.2017 je tuja državljanka na klopci počivališča Zima pozabila torbico, v kateri je imela okoli 800 €. Kmalu jo je pogrešila in se vrnila na kraj, vendar torbice na kraju ni bilo več. O storilcu še zbiramo obvestila.

PREPOVEDANE DROGE

Prepovedane droge močno kvarijo naše zdravje. Prav tako zmanjšujejo sposobnost našega odzivanja na okolico, zaradi česar je vožnja pod vplivom drog zelo nevarna. Zato je njihova uporaba v Sloveniji prepovedana.

V zadnjem času opažamo vedno več voznikov pod vplivom teh substanc, katerim policisti odrejajo »hitre teste« za odkrivanje prepovedanih drog v telesu in jim v primeru pozitivne analize začasno odvzamejo vozniško dovoljenje. Vse bralce pozivamo, da pomagajo zmanjšati preprodajo in uporabo teh nevarnih substanc in sicer s koristnimi informacijami. Navsezadnje je bilo v preteklih letih, na območju Policijske postaje Šentjur, najdenih več večjih nasadov prepovedane droge konoplje. Pri sporočanju informacij se lahko obrnete na Vodje policijskih okolišev ali kar na Policijsko postajo. V primeru, da želite ostati anonimni, vam bo to zagotovljeno s klicem na anonimni telefon 080 1200.

Bojan Šipek

pomočnik komandirja policijske postaje

višji policist vodja izmene II