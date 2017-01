Šentjursko: Avstrijki zasegli drogo

Šentjurski policisti so prejšnji teden v večernih urah na avtocesti obravnavali državljanko Avstrije in ji zasegli prepovedano drogo. Zaradi posesti drog so ji izdali odločbo o prekršku.

Še drugi dogodki z območja Policijske postaje Šentjur v minulem tednu:

Trčila v peško

Policisti so bili 5. 1. 2017 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti v Tratni pri Grobelnem. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega avtomobila trčila v peško, ki je hodila ob vozišču. Peška je pri tem dobila hude telesne poškodbe. O ugotovitvah bodo policisti s kazensko ovadbo obvestili tožilstvo.

Pregret kamin

Policisti in gasilci so bili 9.1.2017 v večernem času obveščeni, da je prišlo do požara v stanovanjski hiši. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je prišlo do pregrevanja obrobe kamina, do odprtega ognja pa ni prišlo, prav tako ni nastala materialna škoda.

Prehitro po ledu

Policisti so v omenjenem obdobju obravnavali več prometnih nesreč z materialno škodo, kjer je bil glavni vzrok, kljub opozorilom da vozniki prilagodijo hitrost vožnje, neprilagojena hitrost vozila. Voznike policisti ponovno opozarjajo, da je glede na zunanje temperature na mnogih senčnih legah vozišče lahko spolzko, kar ob neprilagojeni hitrosti hitro pripelje do neljubih dogodkov, ter je zato vožnjo potrebno prilagoditi vremenskim razmeram, ter stanju vozišča.

Uporaba mobilni telefonov med vožnjo

Policisti opažajo, da vse več voznikov med vožnjo uporablja mobilne telefone, kar predstavlja prekršek po Zakonu o pravilih cestnega promet, še bolj pomembno pa je, da so lahko motnje pozornosti med vožnjo, kamor štejemo tudi uporabo mobilnih telefonov (pogovarjanje, pisanje sporočil, celo objave na družbenih omrežjih), dejavnik nastanka prometnih nesreč, saj uporaba mobilnega telefona bistveno zmanjša voznikovo zbranost.

Po nekaterih tujih raziskavah obstaja kar štirikrat večje tveganje za nastanek prometne nesreče, če voznik med vožnjo govori po telefonu. Glede na slovensko zakonodajo je telefoniranje med vožnjo dovoljeno le ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Zaradi omenjenega bodo policisti še bolj pozorni na voznike, ki med vožnjo uporabljajo mobilne telefone.

Očistite stekla avtomobila

Prav tako opozarjajo vse voznike, da zjutraj skrbno očistijo zaledenela stekla svojih jeklenih konjičkov, saj je neoviran pregled eden izmed poglavitnejših pogojev za varno vožnjo saj le tako lahko pravočasno opazimo morebitno nevarnost ali oviro. Prav tako pa je za neočiščena stekla predpisana tudi kazen v znesku 200 evrov.

Pešci, bodite vidni!

Prav tako je opozarjajo pešce, ki so udeleženi v cestnem prometu, da naj upoštevajo cestno prometne predpise in uporabljajo dobro vidna oblačila ter odsevna telesa, saj se morajo zavedati, da so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.