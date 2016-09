Šentjurčan Jože Artnak generalni sekretar SMC

Šentjurčan Jože Artnak je novi generalni sekretar največje vladne stranke SMC. Nasledil je Erika Kopača, ki ga je vlada nedavno imenovala za državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Artnak je ob imenovanju poudaril, da funkcijo prevzema z veliko odgovornostjo in zavezanostjo izvornim načelom stranke. “Izkoristimo izjemen potencial stranke in ga povežimo. Moj cilj je, da skupaj s predsednikom in vsemi kolegi in kolegicami naredimo korake naprej za Slovenijo, s katerimi bomo prepričali ljudi, da nam na naslednjih volitvah znova zaupajo vodenje države,” je dejal.

Spomnimo, da je Artnak vrsto let zelo aktiven v šentjurski lokalni politiki – tudi kot občinski svetnik in šentjurski podžupan. Po izobrazbi je pravnik, velik del svoje kariere pa je preživel v Alposu.