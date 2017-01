Šentjur: z zasneženim avtom po gorivo, plačal pa ni

Šentjurski policisti so prejšnji teden imeli veliko delo zaradi snega. Pa ne le zaradi prometnih nesreč, temveč tudi zaradi ‘iznajdljivih’ tatov.

“Trditev, da prilika dela tatu, se je za točno izkazala tudi tokrat. V času najhujšega sneženja se je na bencinski servis v Šentjurju namreč pripeljal neznanec s popolnoma zasneženim avtomobilom. Natočil je za 100 evrov goriva in se odpeljal,” so sporočili šentjurski policisti, ki voznika še iščejo.

Še drugi pripetljaji z območja Policijske postaje Šentjur v prejšnjem tednu:

Ukradel drva

Nedvomno je, da se je zima začela. Ob pojavu nizkih temperatur pa so nekateri ugotovili, da jim primanjkuje kurjave. Zato se je neznanec napotil do oškodovanca na Planini pri Sevnici in mu odtujil 1 kubični meter nacepljenih drv. Z dejanjem ga je oškodoval za okoli 50 evrov.

Prometna nesreča

Na Bencinskem servisu MOL v Lazah pri Dramljah se je 11. 1. 2017 pripetila prometna nesreča. Najprej so se udeleženci sami dogovorili o krivdi in poravnavi stroškov. Naslednji dan pa sta voznik in sopotnik udeleženega vozila iskala zdravniško pomoč. Policisti so opravili naknadni ogled in povzročitelju izrekli globo.

Zima ‘presenetila’

Dne 13.01.2017 smo v Sloveniji zaznali prvo močnejše sneženje v tej zimi. Vremenarji so padavine napovedali skoraj do minute natančno. In vendar se je zgodilo. Sneg je namreč marsikoga spet ‘presenetil’, da niso imeli ustrezne opreme, prav tako pa je bila cesta proti Planini kar nekaj ur neprevozna.

Tudi 14.01.2017 so policisti še vedno opravljali naknadne oglede prometnih nesreč, ki so se zgodile ob sneženju prejšnji dan.

Policisti opozarjajo:

Ne kliči, ko voziš!

Policisti opažajo, da vse več voznikov med vožnjo uporablja mobilne telefone, kar predstavlja prekršek , še bolj pomembno pa je, da so lahko motnje pozornosti med vožnjo, kamor štejemo tudi uporabo mobilnih telefonov (pogovarjanje, pisanje sporočil, ter celo objave na družbenih omrežjih), dejavnik nastanka prometnih nesreč, saj uporaba mobilnega telefona bistveno zmanjša voznikovo zbranost.

Po nekaterih tujih raziskavah obstaja kar štirikrat večje tveganje za nastanek prometne nesreče, če voznik med vožnjo govori po telefonu. Glede na slovensko zakonodajo je telefoniranje med vožnjo dovoljeno le ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje.

Na območju celotne Slovenije bo med 16. 1. 2017 in 29. 1. 2017 potekala preventivna akcija VOZIMO PAMETNO!, v tem času bodo policisti poostreno nadzirali nepravilno uporabo mobilnih telefonov ali drugih naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje, med vožnjo.

Priprave na udeležbo v cestnem prometu

Prav tako opozarjamo vse voznike, da zjutraj skrbno očistijo zaledenela stekla svojih jeklenih konjičkov, saj je neoviran pregled eden izmed poglavitnejših pogojev za varno vožnjo saj le tako lahko pravočasno opazimo morebitno nevarnost ali oviro. Prav tako pa je za neočiščena stekla predpisana tudi kazen v znesku 200 evrov.

Prav tako je potrebno opozoriti vse pešce, ki so udeleženi v cestnem prometu, da naj upoštevajo cestno prometne predpise, ter uporabljajo dobro vidna oblačila, ter odsevna telesa, saj se morajo zavedati, da so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.