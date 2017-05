Šentjur: varuhinja o zagovorništvu otrok

Varuhinja človekovih pravic želi vzpostaviti neodvisni institut zagovorništva otrok v Sloveniji. Opaža namreč, da odsotnost komunikacije med starši povzroča zelo hudo breme zdravemu razvoju otrok, denimo po razvezi ali razhodu. Le redki starši v medsebojnih vojnah zmorejo slišati otrokovo mnenje. Zato je po mnenju varuhinje Vlaste Nussdorfer izjemno pomembno, da otrokom nudimo pomoč, kadar starši ne zmorejo ustrezno zastopati njegovih interesov.

V ta namen že nekaj let poteka pilotski projekt Zagovornik – glas otroka, ki je zdaj v sklepni fazi. Podrobneje ga je varuhinja človekovih pravic pred dnevi predstavila v Šentjurju, v Izobraževalnem centru Eksena, kjer so ob tem pripravili še glasbeno-lutkovno predstavo in okroglo mizo. Podrobnosti pa danes v Celjanu.

