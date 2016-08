Prireditev o najbolj priljubljenih mačkih pri nas, o mačku Muriju in muci Maci, je bila drevi v šentjurskem Ipavčevem kulturnem centru. Obiskovalci so prisluhnili pesmim Kajetana Koviča, ki jih je ob spremljavi Mira in Jerka Novaka zapela Neca Falk.

