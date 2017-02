Šentjur: Ambulante polne zaradi viroz

Tudi v zdravstvenem domu v Šentjurju je v teh dneh precej večja gneča kot običajno. Kot je za Celjana in Radio Rogla povedala direktorica in zdravnica Melita Tasić Ilić, so v splošnih ambulantah pregledali skoraj 1.500 ljudi več kot decembra. Tudi v pediatrični in šolski ambulanti je bolnikov veliko več. Obolenja pa so različna, vse od primerov grip in pljučnic do trebušnih viroz.

