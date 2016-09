Šentjur: 40 let naše knjižnice

40 let organiziranega in strokovnega knjižničarstva praznujejo letos v knjižnici Šentjur. Ob jubileju so nocoj v Ipavčevem kulturnem centru pripravili svečano akademijo, na kateri je bil častni gost minister za kulturo Anton Peršak. Ta je v slavnostnem govoru poudaril, da so knjižnice ene najpomembnejših ustanov v zgodovini človeštva, saj ohranjajo zgodovino civilizacij. »V dobi digitalizacije pa so knjižnice, tako tudi Šentjurska, še posebno pomembne kot prostor srečevanja ljudi, ki berejo, in približevanja kulturnega in civilizacijskega sporočila najmlajšim generacijam.«

Direktorica knjižnice Tatjana Oset je skupaj s sodelavci Knjižnice Šentjur in nastopajočimi umetniki polni dvorani Ipavčevega centra nocoj predstavila razvoj knjižničarstva na Šentjurskem, poti do sedanjih knjižničnih prostorov in še posebno pomen knjig in njihovega prebiranja.

Več o jubileju v oktobrski številki Šentjurskih novic.



