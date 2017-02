Sedlarjevo: Spomin na osvobodilne dogodke

V noči na 7. februar leta 1944 so enote 14. divizije prečkale Sotlo in prišle na Štajersko. Mejno reko so prečkale v Sedlarjevem, kjer danes stoji spomenik NOB. Ob spomeniku v spomin na osvobodilne dogodke vsako leto pripravljajo slovesnost. Kulturni program letošnje so oblikovali učenci iz osnovnih šol Bistrica ob Sotli in Podčetrtek. Slavnostni govornik je bil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Kot vsako leto so bili poleg številnih, ki spoštujejo partizanstvo, domačinov in svojcev padlih v drugi svetovni vojni prisotni tudi številni pohodniki, ki so se odpravili na pohod po poteh slavne divizije.

Fotografije s slovesnosti si lahko ogledate v galeriji, več o dogodku pa prihodnji teden v Rogaških novicah.