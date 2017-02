Še se bomo skupaj veselili novih Štajercev!

Čeprav smo že v prvem tednu igre Obdarimo 20 novih Štajercev za 20 let Radia Rogla porabili ves predviden nagradni sklad, se igra nadaljuje. Pokrovitelj igre Emo Novum je namreč povečal nagradni sklad in tako bomo še naprej delili dobre občutke ob rojstvu novih Štajercev.

Igra bo sicer dobila nova pravila, tako da bomo z radia klicali srečne svojce in prijatelje novorojenih Štajercev samo 1x na dan od ponedeljka do petka (ob 12.40), še naprej pa bomo sproti objavljali vse informacije o novorojenčkih.

»Vsak nekje začne svojo pot,« je povedala urednica radia Valerija Motaln, »in ta trenutek je nepozaben. Vsi, ki smo bili zraven, se po 20-tih letih še spominjamo prvega jutra Radia Rogla in upam, da se ga spomni tudi kdo od poslušalcev. Te dobre občutek želimo zdaj podoživeti z novimi Štajerci.«

“Premišljali smo,” kaj naj podarimo, “so povedali v Emo Novum. “Naša posoda je zdravju izjemno prijazna, saj se pri uporabi iz nje v hrano ne izločajo zdravju nevarne snovi. Zdravstvena neoporečnost naše posode je vedno preverjena. Primerna je tudi za alergike. Seveda pa je potrebno tudi pri posodi skrbeti za pravilno uporabo in poškodovano posodo zavreči.”

Nekaj Emo Novum nasvetov za “pravilno” uporabo in dolgo življensko dobo emajlirane posodbe:

* pred uporabo je potrebno posodo oprati s toplo vodo in detergentom

* predvsem pri indukciji in steklokeramiki najprej nastaviti grelno temperaturo na nizko ali srednjo moč in potem (cca 10 s) postopno povečevati moč

* olje ali tekočino v posodo, ko je ta še hladna

* nikoli ne segrevati prazne posode, še posebno pri indukciji in steklokeramiki

* indukcijska oz. steklokeramična plošča ter posoda morajo biti čisti in suhi (vmes ne sme biti umazanije, vode, raztresenega sladkorja…)

* ne dati vroče posode v mrzlo vodo, ker se emajl hitreje ohlaja kot jeklo (lahko poči ali odstopi)

* uporaba agresivnih detergentov lahko povzroči, da emalj obledi

* če se na posodi pojavi zrno rje, jo enostavno obrišite, saj je le površinska