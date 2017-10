Čutila na paši med sprehajanjem po gozdovih

Čutila na paši je bil tematski naslov sprehoda skozi gozdove, ki so ga pripravili člani Zavoda za gozdove območne izpostave Rogaška Slatina v sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah in je potekal pretežno po poteh in gozdovih Občine Šmarje pri Jelšah.

Namen druženja je bil ozavestiti zelene danosti, čeprav to niso samo danosti. Pot je zbrane vodila po gričevnatem svetu Kozjanskega s skupno šestimi točkami, na katerih so imeli postojanke.

Ker je bil naslov druženja Čutila na paši, so gozdarji, gozdni inženirji, pedagogi in ljubitelji narave Iztok Vrščaj, Andrej Breznikar, Boštjan Hren, Dario Corteze, Dušan Bombač, Jože Lipnik ter Dušan Debenak skozi krožno pot na posameznih točkah predstavili kakšen gozd imamo v Sloveniji v tem trenutku, povedali so veliko zanimivosti povezanih z naravo, prav tako pa so na posameznih točkah pripravili glasbene točke, s katerimi so čutila še dodatno raznežili.