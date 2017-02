Omrežja so preplavile okusne rožice iz listnatega testa, po receptu gospe Sonje.

Potrebujete:

listnato testo,

vanilijev puding,

3 dcl mleka in

polovičke marelic iz kompota.

Postopek: Puding skuhate po navodilu z embalaže v 3 dcl mleka, sladkajte po okusu. Listnato testo razvaljate, izrežete rožice, jih položite na pekač, obložen s peki papirjem, rožice prepikate z vilico, na sredino nabrizgate puding, nanj položite polovico marelice in pečete 8 do 10 min pri 200 stopinjah C. Še tople potresete s sladkorjem v prahu. Lepo se naredijo tudi srčki po enakem postopku.