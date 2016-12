Rokometaši so se zbrali v Zrečah

V Zrečah, tradicionalni bazi slovenske moške članske rokometne reprezentance, so se začele priprave na osmi nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo od 11. do 29. januarja v Franciji. Na zboru je bilo prisotnih 16 rokometašev, medtem, ko se bodo ostali zaradi klubskih obveznosti pridružili kasneje.

Reprezentanca bo v Zrečah najprej ostala do sobotnega popoldneva, božič bodo igralci in člani štaba preživeli v družinskem krogu, znova pa se bo zbrala v ponedeljek ter na Štajerskem ostala do 30. decembra, nato pa jo v Brežicah čaka prva pripravljalna tekma proti Savdski Arabiji. Od 2. do 4. januarja bo trenirala v Ljubljani, dan kasneje pa se bo že podala v Francijo, kjer jo pred svetovnim prvenstvom, 6. in 8. januarja, čakata dva dvoboja z gostitelji turnirja.

Veselin Vujović, selektor Slovenije: “V prvih dneh se bomo osredotočali predvsem na regeneracijo igralcev, ker so zaradi naporne sezone zelo utrujeni, igralci, ki igrajo v francoskem prvenstvu pa so imeli tekmo še včeraj, oziroma Škof danes. Veliko vlogo, precej večjo od moje, bo v tej fazi imel trener za fizično pripravo Primož Pori. Zagotovo nas skrbi kako je z Deanom Bombačem, katerega zdravstveno stanje bomo vedeli nekoliko kasneje, prav tako pa nas čaka težka naloga priprave rokometašev, ki v svojih klubih niso nosilci igre. Kljub temu, da smo v fazi pomlajevanja reprezentance menim, da lahko vselej posežemo po dobrem rezultatu in, da so prisotni igralci, ki so sposobni igrati dobro. Upam, da bodo izkoristili priložnost.”

Vir: RZS