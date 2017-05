Rokometaš Luka Žvižej bo po sezoni zapustil Celje

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško bo po sezoni zapustil kapetan Luka Žvižej. Izkušeni 36-letnik je po vrnitvi iz tujine (bil je tudi član Barcelone in Pick Szegeda) v celjskem dresu, kjer je tudi naredil prve rokometne korake, igral zadnjih sedem let. Direktor kluba Gregor Planteu je dejal, da so se z Žvižejem dolgo pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju, a nobena ponudba na žalost ni bila sprejemljiva. V klubu so dodali, da bo v skladu s sloganom ‘Enkrat za Cele, vedno za Cele’, njihov dolgoletni član v Celju vedno dobrodošel.