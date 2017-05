Za pripravi potrebujemo 3 beljake, 100 gramov sladkorja in ščepec soli.

Vse skupaj zmešamo v sneg in nato damo na pekač peko papir. Lepo z vrečko nabrizgamo poljubčke. Pečico segrejemo na 60 stopinj in sušimo do 2 uri.

Recept nam je poslala Majda iz Slovenskih Konjic.

