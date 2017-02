35 dkg moke

1 jajce

25 dkg sur.masla

1vanili

1pecilni

1kg jabolk

10 dkg orehov

Iz navedenih sestavin naredim testo.Jabolka olupim, naribam in zmeljem orehe. Nato dam 3/4 testa v stekleni pekač, nič ne valjam. Na to testo dam naribana jabolka, nato še orehe in iz 1/4 testa naredim mrežo. Potem pečem v segreti pečici temperature 190 stopinj 40 minut.

(recept nam je poslala poslušalka Jana z Ljubečne)

